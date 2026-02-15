E’ stata recuperata la croce di Niscemi Sindaco, ‘ringrazio protezione civile, polizia di Stato e Vigili del fuoco’

È stata recuperata la croce la croce di Niscemi che potrà essere ricomposta nonostante la rottura in più parti. “Il recupero è stato voluto dal capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabio Ciciliano, che ringraziamo, ed è stato condotto dalle squadre del nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di stato, con i vigili de fuoco. Li voglio ringraziare. Andiamo avanti forza non molliamo” ha detto il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Con
Dom, 15/02/2026 - 15:23
