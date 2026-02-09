Disposta dal Libero Consorzio di Caltanissetta la riapertura della Sp23 per il 10 febbraio dalle ore 6

Il collaudatore ha completato la propria attività e, dunque, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha disposto la riapertura della SP23 a partire dalle ore 6,00 di domani giorno 10 febbraio 2026. Lo hanno dichiarato ufficialmente i sindaci Salvatore Virciglio (Bompensiere), Claudio Cipolla (Milena) e Renzo Bufalino (Montedoro).

Dunque riapre la Sp 23 dopo che, dallo scorso 1° dicembre, era stata chiusa per consentirne la sistemazione nel tratto che collega Montedoro a Milena e Bompensiere.