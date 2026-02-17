Cybersicurezza, Romano(NM): “Il governo Meloni interviene per potenziare asset”

‘Il tema della sicurezza digitale, del contrasto al terrorismo interno e nazionale e dei sistemi satellitari diventa sempre di più strategico. Il governo Meloni interviene per potenziare un asset che richiede sempre di più una specializzazione adeguata. Rientra in questa visione la ricerca, da parte del Sistema di informazione interno della nostra intelligence, di nuove professionalità in grado di intercettare e contrastare pericoli e assalti alle nostre piattaforme e di sviluppare dinamiche economiche e finanziare ostili ai nostri sistemi. Obiettivo è la tutela del nostro patrimonio industriale e dei nostri dati. Richieste alte competenze in fatto di cybersicurezza informatica anche e soprattutto per difenderci da assalti terroristici, militari. Gli ambiti sono quelli delle infrastrutture satellitari, dei programmi aerospaziali, del telerilevamento e della interpretazione di immagini. Potenziare ancora di più i nostri sistemi di difesa e di intelligence, adeguandoli alle esigenze attuali è a dir poco essenziale’. Così in una nota l’On Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati