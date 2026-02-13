Ciclo-tour Sommatino-Riesi: in bici alla scoperta della Miniera Trabia-Tallarita

Un itinerario in bicicletta di circa 32 chilometri, tra andata e ritorno, per riscoprire luoghi, storie e paesaggi del “Paese dello Zolfo” e del complesso minerario Trabia-Tallarita. È questo lo spirito del “Ciclo-tour Sommatino – Riesi: Alla scoperta della Miniera Trabia-Tallarita”, in programma domenica 22 febbraio 2026, con raduno alle ore 9.00 in Piazza Vittorio Emanuele III a Sommatino.

L’iniziativa rientra tra le azioni di “Cicli solidali”, progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e finalizzato a promuovere l’utilizzo di mezzi a pedalata assistita e servizi di prossimità a basso impatto ambientale nei territori di Enna, Caltanissetta e nei comuni limitrofi.

Il percorso, ad anello, collegherà Sommatino a Riesi e prevede la visita guidata al complesso minerario della Miniera Trabia-Tallarita, oltre al passaggio lungo la Regia Trazzera della Principessina, storico tracciato un tempo percorso dai minatori. Al termine della pedalata, l’Amministrazione comunale di Riesi offrirà ai partecipanti una degustazione di muffuletto e vino locale.

Quote di partecipazione: quota ciclo-passeggiata (obbligatoria) € 10; visita guidata al Museo/Complesso Trabia-Tallarita (facoltativa, durata circa 1h30) € 6; noleggio e-bike (facoltativo, a cura della Ciclofficina/Legambiente) € 20.

La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 20 febbraio 2026. La ciclo-passeggiata sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 10 adesioni. Per informazioni e prenotazioni: 338 8162531 (Gaetano) – 339 3591755 (Ivo).

L’iniziativa è promossa da Legambiente, con il patrocinio dei Comuni di Sommatino e Riesi.