Caltanissetta, “Social Housing”: bando per l’assegnazione di 8 alloggi popolari in via Mazzini

Il Comune di Caltanissetta ha indetto un nuovo bando per l’assegnazione di 8 alloggi di edilizia residenziale sociale situati in via Mazzini, all’interno del quartiere Provvidenza.

L’iniziativa in collaborazione con IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), che ha realizzato gli alloggi grazie a finanziamenti dell’Unione Europea (PO FESR Sicilia 2014/2020), mira a sostenere quella fascia intermedia di cittadini che, pur superando i limiti di reddito per l’edilizia popolare standard, faticano a sostenere i costi del libero mercato.

Il bando è rivolto a diverse categorie sociali, tra cui nuclei familiari monoreddito, giovani coppie, anziani e immigrati regolari. Gli interessanti devono possedere i seguenti requisiti:

· cittadinanza italiana, UE, o possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo (almeno biennale per lavoratori);

· reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2024 deve essere compreso tra € 17.642,15 e € 50.406,18;

· Un’attività lavorativa continuativa (dipendente, partita IVA o essere in quiescenza);

· Non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto su alloggi adeguati nel territorio comunale.

“Questo intervento rappresenta un tassello importante per le politiche abitative perseguite dall’Amministrazione – ha dichiarato l’assessore al Patrimonio Guido Delpopolo. Oltre a fornire una risposta concreta al disagio economico di molte famiglie e giovani coppie, l’assegnazione di questi immobili è un atto strategico per la rivitalizzazione del centro storico. Portare nuovi nuclei familiari nel cuore della città significa restituire vita, decoro e dinamismo sociale a una zona che vogliamo torni a essere il fulcro pulsante di Caltanissetta”.

Le istanze devono essere presentate entro il le ore 13:00 del 24 marzo 2026. Le modalità di presentazione previste sono:

PEC: direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it.

Consegna a mano: presso l’ufficio protocollo del Comune in Corso Umberto I n. 134.

Raccomandata A/R: indirizzata al Comune di Caltanissetta.

MODELLO DI DOMANDA

“Sono particolarmente fiducioso che il bando appena pubblicato sia accolto positivamente dai cittadini con i requisiti indicati – ha dichiarato Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche Abitative e Sociali. L’obiettivo è quello di incrementare l’offerta abitativa a canone sostenibile, in modo particolare per intercettare i bisogni della cosiddetta “fascia grigia”, composta da nuclei che non possono permettersi gli affitti di mercato ma che allo stesso tempo non rientrano nei requisiti dei bandi tradizionali per le case popolari. La nostra priorità è garantire il diritto alla casa a chi vive in condizioni sociali o economiche svantaggiate, offrendo soluzioni dignitose a canoni calmierati che permettano una reale inclusione sociale”.

CONSULTA IL BANDO

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio al numero 0934 74435.