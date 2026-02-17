Caltanissetta. Question Time del 16 febbraio: le interrogazioni dei consiglieri e le risposte degli assessori

Si è svolto lunedì 16 febbraio 2026 il consueto appuntamento con il Question Time.
Nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine gli assessori hanno risposto alle interrogazioni presentate in precedenza dai consiglieri.
Si è discusso di:
· Liquidazione ATO Ambiente CL 1 e costi a carico del Comune di Caltanissetta
L’interrogazione è stata presentata dai consiglieri Turturici, Gambino, Dierna, Petitto e Palermo.
La risposta è stata fornita dall’assessore Adornetto.
· Progetti di valorizzazione del centro storico di Caltanissetta
L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Armando Turturici.
La risposta è stata fornita dagli assessori Olivo e Delpopolo.
· Contratto di locazione dell’immobile ex Scuola Capuana e stato della convenzione con l’Università degli Studi di Palermo
L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Armando Turturici.
La risposta è stata fornita dall’assessore Delpopolo.
Rinviate alla prossima seduta utile del Question Time, per assenza giustificata del consigliere Cancelleri e dell’assessore Petrantoni, le discussioni e la lettura delle risposte relative alle seguenti interrogazioni:
– Prospettive di valorizzazione del Dopolavoro Ferroviario di Caltanissetta (a firma di Turturici)
– Stato di degrado e messa in sicurezza dell’Arco Marrocco in Via Marrocco – Tutela del Centro Storico
– Stato della mappatura e promozione degli Spazi di Co-working ed eventuale creazione di un Living Lab e Co-working a Caltanissetta, con particolare riferimento all’Ex Macello Comunale (Centro Abbate)
– Difficoltà di mobilità per carrozzine, passeggini e persone con disabilità lungo l’asse principale Viale della Regione – Piazza Garibaldi
– Stato di degrado e necessità di intervento sulla Scalinata Lo Piano
– Stato della scalinata che collega il parcheggio della Chiesa di San Pietro con Via Nino Martoglio, transennata da anni
– Carenza di illuminazione e condizioni di pericolo in Via Filippo Paladini – Richiesta di intervento immediato
– Montaggio di dossi rallentatori omologati in Via Ferdinando I, in prossimità della Scuola Elementare Rodari
Presentate ma rinviate alla prossima seduta del Question Time per mancanza di risposta le seguenti interrogazioni:
– Nomina del Direttore artistico del Teatro Margherita (a firma di Turturici e Vagginelli)
– Adozione di iniziative per la microchippatura gratuita dei cani padronali a Caltanissetta (a firma di Turturici)
– Due aree di pericolo lungo la Via Gibil Gabib e le Strade provinciali 134 e 203 (a firma di Vagginelli)
– Necessità di riprendere il servizio di bus urbano in Via Cinnirella e richiesta di delibera urgente (a firma di Cancelleri)
– Controlli per la verifica della sterilizzazione dei cani padronali e azioni di prevenzione degli abbandoni (a firma di Turturici)
– Stato di avanzamento dell’Istituzione dei “Punti Viola” sul territorio comunale (a firma di Turturici)
– Stato di attuazione della mozione “Apposizione di una targa permanente in onore del Cav. Dott. Enrico Sciaulino Patti (a firma di Turturici)
– Stato di attuazione della mozione “Valorizzazione della figura di Padre Girolamo Gravina” (a firma di Turturici)
– Verifica delle postazioni di defibrillatori (DAE) presenti nel territorio comunale e del loro stato di efficienza (a firma di Cancelleri)
– Nuova struttura da destinare all’ASP Veterinaria per microcippatura e sterilizzazione degli animali d’affezione (a firma di Turturici)
– Montaggio di dossi rallentatori omologati in Via Ferdinando I, in prossimità della Scuola Elementare Rodari
Ulteriori interrogazione rinviate:
– Giornata Nazionale degli Alberi (a firma di Turturici)
– Esclusione del Comune di Caltanissetta dal finanziamento regionale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza (a firma di Turturici)
– Stato dell’iter relativo alla ricostruzione del Viadotto San Giuliano (a firma di Turturici)
– Iniziative per la valorizzazione e la conservazione della memoria del Signor Giuseppe Romano (a firma di Turturici)
– Mancata partecipazione del Comune di Caltanissetta al bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi di adeguamento antincendio e interventi urgenti negli edifici scolastici finanziati con risorse PNRR ((a firma di Turturici)
– Attuazione mozione per la valorizzazione del legame tra Caltanisetta e Girolamo Ciulla (a firma di Vagginelli e Turturici)
– Dati della raccolta differenziata nel Comune di Caltanissetta. Ultimo triennio (a firma di Turturici)
– Stato di attuazione degli interveti sulla rete idrica e fognaria e mancata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (a firma di Turturici)
– Chiusura del Parco Dubini, richieste dell’ASP di Caltanissetta. Mancata risposta del Comune e intendimenti dell’Amministrazione comunale (a firma di Palermo, Petitto e Dierna)
– Stato dell’arte del verde pubblico comunale e Parco Dubini (a firma di Gambino)
– Recenti sentenze riguardanti ATO Ambiente Caltanissetta, costi legali sostenuti e da sostenere, modalità di conferimento degli incarichi professionali e determinazioni dell’Amministrazione in ordine alla liquidazione della società (a firma di Turturici)
In allegato le interrogazioni dei consiglieri e le relative risposte degli assessori
Rivedi la diretta streaming: https://caltanissetta.consiglicloud.it/meetings/SUVoZ3RUWTZjam89