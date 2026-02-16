Caltanissetta. L’avv. Antonio Onofrio Campione: “Totale solidarietà al consigliere Turturici; poco opportuno il richiamo dell’assessore Falcone”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del vice coordinatore provinciale dell’Udc e Delegato per la zona Nord della Provincia l’avv. Antonio Onofrio Campione, a proposito della diatriba legata alla presa di posizione dell’assessore Falcone nei riguardi del consigliere Turturici che, sul tema del randagismo, era stato “bacchettato” dall’assessore in quanto aveva inviato una nota al nostro Giornale sul tema, ma era stato assente in commissione consiliare quando s’era parlato della stessa problematica.

“Scrivo, nella mia qualità di Vicecoordinatore Provinciale dell’UDC e delegato per la Zona Nord della Provincia, in ordine all’articolo uscito ieri sulla Sua testata relativo alle contestazioni mosse dall’Assessore Falcone al Consigliere Turturici sull’assenza di quest’ultimo a una seduta di una commissione consiliare nella quale si è discusso sull’annoso problema del randagismo.

Premetto che il Consigliere Turturici sa difendersi benissimo da solo, ma ritengo necessario puntualizzare la posizione del mio Partito sulla vicenda per sottolineare l’apprezzamento che quest’ultimo riscuote negli ambienti politici della Città ma anche tra le forze sociali e nel meritorio mondo del volontariato, che certamente merita una maggiore considerazione dalle Istituzioni.

Il Consigliere Turturici è un soggetto molto attivo nella sua funzione di controllo e impulso nei confronti della Giunta Comunale, e con questo egli svolge un’attività importante, per i contenuti e per i toni, nonché, come detto, ampiamente riconosciuta e apprezzata in Città.

Occuparsi del randagismo non è soltanto un atto di civiltà nei confronti di animali indifesi, che magari agli occhi di qualche esponente politico hanno il torto di non votare, ma anche un’attività di controllo della sicurezza e dell’igiene pubblica, che rappresentano obiettivi istituzionali dell’Amministrazione Comunale, o dovrebbero farlo.

Ritengo pertanto non pertinente e non opportuno il richiamo del suddetto Assessore all’assenza del Consigliere Turturici, il quale, com’è noto e come mi risulta, svolge le delicate funzioni di docente di scuola superiore in un’istituto scolastico di Catania, presso il quale è impegnato quasi ogni giorno: quel giorno egli non poteva partecipare alla seduta e quindi non rinvengo – e penso che nessuno lo possa fare – alcuna mancanza del suddetto.

Non voglio pensare che il commento dell’Assessore sotto un post di Facebook, dal quale ha preso le mosse il vostro articolo, sia stata l’occasione per un attacco politico a un Consigliere molto attivo, che magari mette in difficoltà l’Amministrazione con i suoi interventi, ma ritengo doveroso affermare che la politica trova la sua dimensione nel fare, specialmente se si governa, senza attaccare gratuitamente chi, dal suo scranno di Consigliere Comunale, che fa politica per passione e amore verso la Città, produce interrogazioni e mozioni che stimolano chi governa a fare meglio o anche solo a fare qualcosa.

Preciso infine che invio questo mio intervento alla stampa locale e non solo alla Sua Testata, della quale sono lettore che ne apprezza la qualità, in quanto la vicenda ha avuto un’ampia eco in Città e dobbiamo dare la possibilità di conoscerla e farsi un’idea al maggior numero possibile di cittadini. In conclusione, totale solidarietà al Consigliere Turturici”.

Antonio Onofrio Campione – Vicecoordinatore Provinciale UDC Caltanissetta