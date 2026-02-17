Caltanissetta. Futuralab, il 27 febbraio dalle 16:30 al Palazzo Moncada, Sala degli Oratori

La gestione dei rifiuti e il sistema della TARI sono temi centrali per la qualità della vita e il futuro della nostra città. Per questo “Futura – costruiamo insieme la Città” promuove un nuovo FuturaLAB, dedicato all’analisi di costi, servizi e modelli sostenibili per Caltanissetta.L’incontro, dal titolo “Dalla raccolta rifiuti alla TARI: costi, servizi e modelli per una Caltanissetta sostenibile”, si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 16.30 presso Palazzo Moncada – Sala degli Oratori.

L’evento sarà moderato da Filippo Agostara e vedrà la partecipazione di esperti e amministratori impegnati nel settore ambientale e nella gestione dei servizi pubblici.

Interverranno:Aurelio Angelini, professore ordinario di sociologia dell’ambienteGioacchino Comparato, sindaco di San CataldoRenzo Bufalino, presidente SRR CaltanissettaMassimo Fundarò, presidente SRR Trapani NordMaria Grazia Riggi, esponente di Futura.

Le conclusioni saranno affidate ad Armando Turturici, consigliere comunale di Futura. L’incontro è pensato come un momento di confronto aperto e partecipato. Saranno infatti graditi e incoraggiati gli interventi dal pubblico, affinché cittadini, associazioni e operatori possano portare contributi, domande e proposte.

Futura invita tutta la cittadinanza, gli amministratori, gli esperti e le realtà associative del territorio a partecipare.