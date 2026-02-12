Butera. Ottenuto dall’amministrazione comunale finanziamento per l’impianto di video sorveglianza

BUTERA. L’amministrazione comunale del sindaco Giovanni Zuccalà ha ottenuto il finanziamento del progetto di videosorveglianza del centro abitato e delle periferie. Si tratta di un progetto finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità e degrado urbano.

L’impianto di videosorveglianza, che rientra nei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza, presenta un importo complessivo di 250 mila euro, ed è stato predisposto in aderenza con quelle che sono le linee di indirizzo definite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A finanziarlo è stato il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Tale finanziamento è stato concesso in regime di cofinanziamento, nella misura del 90% a carico del Ministero dell’Interno (225mila euro) e del 10% a carico dell’Amministrazione comunale (25 mila euro). Il progetto in questione, atteso da anni a livello comunale proprio per consentire di alzare ulteriormente i livelli di controllo del territorio, prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza di ultima generazione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.