Attivista di estrema destra ucciso a Lione, tra i 4 fermati anche l’assistente di un deputato di Melenchon

AdnKronos

Mar, 17/02/2026 - 20:28

(Adnkronos) – Quattro sospetti sono stati fermati oggi, martedì 17 febbraio, dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque. Secondo quanto ha appreso l'emittente Bfmtv citando una fonte vicina all'inchiesta, Procura di Lione sta indagando per ''omicidio volontario''. Tra le persone fermate c'è Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di un deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi. 
