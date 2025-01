Villalba. Il sindaco annuncia finanziamento regionale di 200 mila euro per la riqualificazione urbana

VILLALBA. La comunità di Villalba ha concluso il 2024 con una bella notizia. A renderla nota è stato il sindaco Maria Paola Immordino. “Siamo entusiasti di annunciare che Villalba ha ricevuto un finanziamento di € 200.000,00 per la riqualificazione urbana, approvato sabato scorso in finanziaria regionale”.

Per la prima cittadina villalbese: “Questo è un passo importante per migliorare il nostro amato paese e rendere i nostri spazi pubblici ancora più accoglienti e vivibili. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato! In particolare all’ On. Decio Terrana e all’ On. Serafina Marchetta particolarmente attenti alle esigenze del nostro territorio. Insieme, continuiamo a costruire un futuro migliore per Villalba”.