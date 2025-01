Terza Categoria. Impegni ostici per le due capolista agrigentine; derby Caterinese – Marianopoli e Montedoro – Bompensiere

Si gioca in Terza categoria la 10^ giornata del girone di andata. Un turno di campionato che propone gare parecchio interessanti. A cominciare dal match tra Delia e Acquaviva: le due squadre sono accomunate da un unico desiderio che è quello di riscattare le recenti deludenti prove in campionato.

Il match metterà uno di fronte all’altro la squadra seconda in classifica con 16 punti e il Delia che invece di punti ne ha 13. Un match che si annuncia molto intenso, combattuto ed equilibrato tra due squadre che in campo danno sempre tutto. Nell’altro incontro il Marianopoli se la vedrà contro la Caterinese in un derby che, proprio per la storica vicinanza che c’è sempre stata tra i due paesi, assume un valore e un significato ulteriori.

Impegno sulla carta facile per la capolista Saraceno che in casa giocherà contro la Buterese, mentre l’altra capolista agrigentina, la Tre Torri di Campobello di Licata, se la vedrà fuori casa contro il Real Suttano che, nonostante la situazione di classifica, non intende demordere e proverà a rendere difficile la vita alla squadra ospite. Altro derby di grande fascino è quello del Vallone tra Montedoro e Bompensiere che può anche valere per l’altissima classifica.

Infine completa il quadro la sfida tra Sutera e Riesi 2002. Tutte le gare di domenica saranno giocate con fischio d’inizio alle 15. Questa la classifica del campionato di Terza categoria: Saraceno e Tre Torri 17, Bompensiere e Acquaviva 16, Montedoro 15, Marianopoli 14, Delia 13, Caterinese 10, Buterese e Real Suttano 6, Sutera 0, Riesi (fuori classifica).