Sommatino. Persona con disabilità si rivolge al Sindaco: “Faccia sistemare rampa di accesso a Museo etnografico”

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo lettera di una persona con disabilità inviata al sindaco Salvatore Letizia.

“Egregio signor sindaco richiedo con urgenza la sua attenzione nel leggere il mio post le scrivo queste parole da persona con disabilità in carrozzina lasciando momentaneamente da parte la politica. Perché prima di guardare il lato politico del post la invito a guardarlo dal lato umano. Per lei questa è una rampa per disabili a norma di legge? Per me no. Perché è inaccettabile dover salire su delle tavole marce adagiati sui gradini con dei legni sotto che sorreggono le tavole marce.

Ma lei si e mai posto la domanda se quelle tavole marce possano sorregge una carrozzina di un certo peso? No vero perché a lei non interessa nulla. Anche gli spazi che riguardano l’ampiezza della rampa marcia? No, perché una carrozzina non c’è neanche lo spazio di salire nella rampa d’accesso al museo etnografico gestito dal comune di Sommatino. Pertanto, invito il signor sindaco a provvedere con urgenza a una sistemazione della rampa d’accesso al museo etnografico”.

Cordiali saluti

