Serie D. La Nissa c’è e batte due colpi: piegata 2-1 la vice capolista Sambiase e sesto posto solitario in classifica

La Nissa c’è, batte due colpi al tavolo del campionato e batte 2-1 la vice capolista Sambiase che a Caltanissetta non era certo venuta per una gita di piacere. I gol sono arrivati tutti in un primo tempo nel quale la Nissa ha brillato e anche parecchio.

Prima un Diaz formato superlativo e poi Rotulo hanno assestato un uno – due micidiale alla vice capolista che ha poi reagito con Ferraro sempre nella prima frazione di gioco. Gara parecchio combattuta tra un Sambiase dalle manovre offensive rapide e dalla circolazione palla efficace, e una Nissa che ha messo tanto cuore in un match nel quale bisognava riscattare la netta sconfitta patita a Siracusa la domenica precedente.

La Nissa grazie ad un Diaz eccellente, un Rotulo ispirato e un Bruno che in difesa ha dettato i tempi di chiusure e ripartenze, ha imbrigliato il maggior possesso palla dei calabri che hanno tentato di piazzare il colpo vincente con Umbca e Strumbo.

Poi Nissa in vantaggio con Diaz che ha girato di testa in rete un preciso calcio d’angolo battuto da Agnello. Tripudio biancoscudato e Nissa avanti di un gol dopo 6 minuti. Poi al 23′ il raddoppio: erroraccio a centrocampo dei calabri e palla arpionata da Dalloro che è riuscito a fuggire spedito verso la porta di Giuliani per poi batterlo passando palla a Rotulo che ha seguito l’azione.

Sul 2-0 Nissa in controllo della gara, ma il Sambiase, con carattere, è riuscito a riaprirla con Ferraro poco prima la mezzora: lancio a tagliare il centrocampo di Piriz per Umbaca che ha servito in area l’accorrente Ferraro che ha insaccato il 2-1. La partita a quel punto s’è fatta molto bella con Rotulo che ha sfiorato il gol con un tiro a volo e gran conclusione di Bonanno che il portiere ha deviato oltre la traversa.

Insomma, bella Nissa, ma gara riaperta e primo tempo che ha parlato biancoscudato. Nella ripresa gli ospiti costringono la Nissa ad abbassare il proprio baricentro di gioco, ma è la squadra di casa ad avere le migliori occasioni per triplicare con Rotulo (miracolo del portiere con l’attaccante della Nissa a concludere a tu per tu con Giuliani) e Diaz (grandissimo colpo di testa e paratona del portiere ospite).

Nel finale Zerbo di testa a due passi dalla porta prova a riscrivere lo score del match, ma Cassano, anche lui tra i migliori, dice no. Il Sambiase ci prova sino alla fine, ma la Nissa regge bene e porta a casa tre punti fondamentali per la sua classifica. Al momento i biancoscudati sono sesti con 30 punti e con un punto di vantaggio sul Paternò che ha pareggiato contro quel Locri che domenica prossima sarà ospite proprio della Nissa in un “Tomaselli” nel quale, al termine di Nissa – Sambiase, il pubblico ha fatto festa perchè la Nissa è stata veramente eccellente contro la vice capolista Sambiase! (Foto Claudio Vicari – NIssa FC)