Seconda Categoria. Real Gela “arbitro” del campionato; trasferta ostica per l’Amo Gela a Valguarnera; il Riesi prova a rialzare la testa

Nel campionato di Seconda categoria delle quattro nissene presenti, l’unica a non essere impegnata perchè osserverà un turno di riposo è l’Atletico Nissa. Giocheranno invece domenica e regolarmente le altre tre nissene del girone G.

In particolare, il Real Gela affronta in casa la capolista Sporting Casale di Catenanuova. Per la squadra di Angelo Gaccione, una sfida importante nella quale avrà il ruolo di autentico arbitro del campionato. Un eventuale stop della capolista Gela, infatti, potrebbe avere conseguenze positive in termini di classifica per l’altra gelese, l’Amo Gela.

La seconda capolista del girone G è infatti di scena fuori casa contro un osso duro come la Valguarnerese. Anche in questo caso, si tratta di un match parecchio equilibrato nel quale l’Amo Gela dovrà puntare sui suoi bomber Ascia e Domicoli per provare a fa saltare il banco.

Infine, sulla carta, il match più facile dovrebbe averlo il Riesi, vice capolista, che affronta in casa il Crisas Assoro in un confronto anche qui da vincere per non perdere contato dalle zone altissime della classifica.

Questa la classifica del girone G di Seconda categoria: Amo Gela e Sporting Casale 24, Riesi 23, Lagoreal, Valguarnerese e Sanconitana 20, Atletico Nissa 16, Real Gela 15, Vis Bompietro 14, Crisas Assoro 6, Raddusa 0.