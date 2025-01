San Cataldo piange la scomparsa del padre mercedario Orlando Alfio Campagna

SAN CATALDO. Nei Primi Vespri della Solennità della Santa Madre di Dio, Padre Orlando Alfio Campagna, O. de M., ha concluso la sua missione terrena ed è tornato alla casa del Padre. Membro della Comunità Mercedaria di San Cataldo, Padre Alfio ha dedicato la sua vita al servizio della Provincia Romana dell’Ordine di Santa Maria della Mercede, spendendo decenni in attività di evangelizzazione, formazione e carità.

Confortati dalla fede, i Padri Mercedari hanno annunciato la sua scomparsa, ricordandolo con affetto e gratitudine. La Comunità Mercedaria, insieme ai fedeli e ai tanti che hanno conosciuto Padre Alfio, si stringe in preghiera per affidarlo alla protezione della SS.ma Madre della Mercede e del Signore, certi che ora riposi nella dimora eterna. Il feretro di Padre Alfio giungerà a San Cataldo il 1° gennaio 2025, presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle ore 19:00. I funerali si terranno il giorno successivo, giovedì 2 gennaio, alle ore 15:30. Dopo la celebrazione, la salma sarà accompagnata all’ultima dimora.

Per permettere a tutti di partecipare a questo momento di preghiera, Radio Amore, l’emittente religiosa gestita dai Padri Mercedari, trasmetterà la celebrazione funebre in diretta, sia in audio che in video. Sarà possibile seguire la diretta sul canale 97 fm, sull’app Radio Amore San Cataldo, e sul sito internet www.associazioneradioamore.com.

Radio Amore continua così la sua missione di servizio alla comunità, permettendo anche a chi non potrà essere fisicamente presente di unirsi spiritualmente alla celebrazione e al ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita alla fede e al prossimo. La figura di Padre Alfio Campagna rimarrà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto. La Comunità Mercedaria invita tutti i fedeli a pregare per il suo eterno riposo e a rendere grazie per i suoi lunghi anni di servizio alla Chiesa e alla Provincia Romana. (Radio Amore).