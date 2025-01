San Cataldo. Iniziati i lavori presso il Parco della Pace

SAN CATALDO. Sono iniziati i lavori presso il Parco della Pace. A renderlo noto sono stati il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Carmelo Zimarmani, che hanno spiegato: “Abbiamo in programma la sostituzione delle staccionate, la rimozione degli alberi pericolanti e interventi di potatura, per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti. Inoltre, stiamo piantando nuove piante e alberi per rendere il parco ancora più verde e vivibile”.

“Il nostro obiettivo – hanno concluso – è rendere sempre più bello e fruibile il Parco della Pace, un luogo di incontro e serenità per tutta la comunità”.