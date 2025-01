Riesi. Istituito lo sportello di ascolto psicologico nelle Scuole cittadine

RIESI. L’amministrazione comunale di Riesi ha attivato lo sportello di ascolto psicologico nelle scuole dell’I.C. “G. Carducci”. Il servizio, pensato per offrire agli studenti uno spazio sicuro in cui poter esplorare e comprendere le proprie emozioni e difficoltà, specialmente in una fase delicata della crescita e dello sviluppo personale, è stato avviato grazie ai Fondi di Solidarietà Comunale del 2024.

Lo sportello non ha una finalità diagnostica o terapeutica, ma si configura come un luogo di supporto e ascolto dove gli studenti, con l’aiuto di esperti, possono affrontare emozioni, sentimenti e comportamenti in un ambiente riservato e protetto.

«Attivare uno sportello di ascolto psicologico – afferma il Sindaco Salvatore Sardella – è un passo fondamentale per sostenere il benessere degli studenti, garantendo loro un punto di riferimento sicuro nel percorso scolastico.»

Anche l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Daniela Pasqualetto, sottolinea il valore del progetto: «L’ascolto e il supporto psicologico rappresentano strumenti cruciali per aiutare gli studenti a gestire le sfide emotive che incontrano nel loro cammino educativo. Questo servizio rafforza il nostro impegno nel garantire a ogni bambino un ambiente scolastico sereno e inclusivo. Un sentito ringraziamento va alla dirigente scolastica Filippina Romano, il cui sostegno e la collaborazione sono stati fondamentali per la realizzazione di questo servizio, contribuendo a renderlo un punto di forza per la comunità scolastica.”