Prima categoria. La Sommatinese prova a riprendersi la testa della classifica

In Prima Categoria, nel girone B, sabato 18 gennaio è in programma un anticipo di campionato che vedrà una delle squadre Nissene, la Don Bosco Mussomeli, impegnata in casa contro il Sant’Anna di Enna (ore 15). La Don Bosco deve provare fuori casa a conquistare i tre punti e riscattare il pari casalingo di domenica scorsa contro la Termitana.

Domenica, poi, a proposito di pareggi, l’ex capolista Sommatinese proverà a riconquistare la testa della classifica. Avversario di turno è l’Empedoclina in un confronto in terra agrigentina che, chiaramente, proporrà non poche insidie per la squadra allenata da mister Nicotra.

La terza delle squadre Nissene, il Campofranco Calcio, infine, sarà di scena in casa contro lo Sporting Termini in un confronto anche qui importante in chiave qualificazione ai play off promozione. In classifica Sommatinese seconda con 31 punti ad un punto dalla capolista Barrese, mentre la Don Bosco Mussomeli, è terza con 24 punti.

Nel girone F, invece, impegno difficile per il Terranova Gela sul campo del Real Belvedere terza forza del campionato. L’Accademia Mazzarinese, infine, sarà chiamata ad affrontare il Motta Calcio che in classifica, ha gli stessi punti della compagine mazzarinese. In classifica Terranova ultimo, e Accademia Mazzarinese 16 punti, gli stessi del Motta Calcio.