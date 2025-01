“Lasciatevi abbracciare dalla cultura”, al via gli eventi di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025

“Lasciatevi abbracciare dalla cultura”. E’ questo lo slogan con il quale Agrigento, nota in tutto il mondo per la sua vasta distesa di templi dorici dell’antica città greca situati nella “Valle dei Templi” e inserita, dal 1997, nella Lista del patrimonio dell’umanità UNESCO, vuole attrarre centinaia di migliai di turisti in questo 2025. Del resto, Agrigento,sorge sulle ceneri dell’antica Akragas che, per il poeta greco Pindaro, era “la città più bella dei mortali”. Il progetto culturale di “Agrigento Capitale italiana della Cultura” pone le sue basi sulla relazione fra l’individuo, la società e la natura. Un programma, quello di Agrigento Capitale italiana della Cultura, pensato a partire dalla comunità e dal territorio che si articola sui quattro elementi generativi del filosofo greco Empedocle, nato proprio ad Agrigento, che rappresenta uno dei pilastri della formazione del pensiero occidentale: acqua – aria – terra – fuoco. La città di Agrigento e l’intera provincia si sono preparate per dar vita a un anno di eventi straordinari che coniugano i temi dell’arte, della natura e dell’identità culturale. Con i primi 120 appuntamenti, il programma abbraccia mostre, concerti, installazioni e performance distribuiti in tutta la città e nei luoghi più suggestivi del territorio. Impossibile elencarli tutti ma sono disponibili sul sito https://agrigento2025.org/ in continuo aggiornamento. Dopo il passaggio di consegne da Pesaro ad Agrigento lo scorso 11 gennaio e la conferenza stampa di presentazione alla sala Stampa estera di martedì scorso, ieri pomeriggio c’è stata l’inaugurazione della mostra di opere d’arte realizzate interamente con materiali di scarto industriale, nella Cappella di Santa Sofia del Teatro Luigi Pirandello, che oggi ha ospitato la cerimonia d’inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. E poi, nel pomeriggio l’inaugurazione della mostra “Il ‘900 delle Fondazioni. Da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana” a cura del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. E in serata il già tutto esaurito musical “Grease” al Palacongressi. Poi è un susseguirsi di eventi che coinvolgeranno tutta la provincia di Agrigento, passando per l’isola di Lampedusa, Palma di Montechiaro, la Farm di Favara, e Ribera. Per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, la bellezza non si limiterà a essere ammirata: si fa esperienza vissuta, trasformata e condivisa, aprendo nuove vie di relazione tra luoghi, persone e idee.