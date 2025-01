Innovazione digitale, Schifani: “La Sicilia può essere hub tecnologico del Mediterraneo”

«La nostra isola non è solo un ponte naturale tra Europa, Africa e Asia, ma è anche un nodo cruciale delle reti digitali globali. Nei fondali del Mediterraneo si intrecciano i cavi sottomarini in fibra ottica che trasportano dati fondamentali per il mondo intero, e la Sicilia è il punto cardine di questo complesso sistema di comunicazione globale. Questo ruolo strategico si traduce in un’opportunità concreta per attrarre investimenti, sviluppare infrastrutture innovative e consolidare la Sicilia come un hub tecnologico di eccellenza nel Mediterraneo».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, aprendo stamattina i lavori del meeting internazionale “Digital connectivity and Mediterranean: investment opportunities, innovation and sustainable development”, una due giorni organizzata al Marina convention center di Palermo dai ministeri delle Imprese e del made in Italy e degli Affari esteri, in collaborazione con la piattaforma dell’Unione europea Digital for development (D4D) hub. Obiettivo dell’incontro, al quale ha partecipato il ministro Adolfo Urso insieme con numerosi rappresentanti istituzionali dell’Ue, dei Paesi del Mediterraneo e delle aziende delle telecomunicazioni europee, è la promozione di investimenti e l’avvio di partnership finalizzate a potenziare le infrastrutture digitali nell’area mediterranea.

«La nostra regione – ha aggiunto Schifani – è pronta ad accogliere chiunque voglia collaborare per costruire un futuro tecnologico che sia innovativo, inclusivo e rispettoso delle diversità culturali. Oggi lanciamo un messaggio chiaro: la Sicilia non è solo una terra di bellezze naturali e culturali, ma è un motore di innovazione e una piattaforma strategica per lo sviluppo tecnologico ed è pronta a giocare un ruolo di primo piano nel panorama globale della tecnologia e dell’innovazione».

Al termine della prima sessione dei lavori, si è tenuto un colloquio riservato tra il presidente Schifani e il ministro Urso per fare il punto sulle priorità di politica industriale nell’Isola. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.