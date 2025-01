Catania, crollo palazzina: dimessi i feriti

Non destano preoccupazione le condizioni di salute dei 14 feriti nel crollo della palazzina avvenuto ieri pomeriggio nel rione San Giovanni Galermo a Catania. L’uomo di 66 anni arrivato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro, con ustioni sul 10% del corpo, è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva del Centro Grandi Ustioni per pregresse problematiche respiratorie. È stato dimesso invece il 63enne che nel crollo aveva riportato contusioni, ferite e ustioni superficiali. Dimessa anche l’operatrice del 118 che era stata investita dell’onda d’urto mentre si trovava in auto e altri due pazienti che erano arrivati in Pronto soccorso per lievi conseguenze. Dimessi anche i feriti portati al Policlinico di Catania: una donna è stata trasferita al San Marco per un intervento di sutura alla fronte.