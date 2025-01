Caltanissetta. I 100 anni di nonna Iole Cimino: un traguardo straordinario per una donna speciale

La sig.ra Iole Cimino ha festeggiato il suo centesimo compleanno attorniata dai suoi affetti più cari. Questa donna straordinaria incarna la storia di un secolo, fatta di sacrifici, amore e dedizione alla famiglia.

Iole Cimino, nasce a Cammarata, in provincia di Agrigento il 24 gennaio del 1925 e ha vissuto il periodo della guerra, delle grandi trasformazioni e del boom economico. Ricorda bene le sere trascorse in famiglia con la mamma Elena, insegnante elementare, rimasta vedova prematuramente, le cene fatte di uova e verdura. Il papà della signora Iole, Alfredo Cimino, è stato Commissario Prefettizio del Comune di Cammarata ed è scomparso prematuramente per cause mai chiarite.

Malgrado ciò Iole, così come le sue tre sorelle, Giuseppina, Milena e Nicoletta, ha proseguito negli studi conseguendo la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Palermo, il 24 novembre 1952, con 110/110 e Lode, pur avendo contratto matrimonio con l’avv.to Umberto Caputo e già mamma di due figli piccoli, Alfonso e Alfredo, di 2 anni il primo e 1 anno il secondo.

Degli anni di studi a Palermo ricorda i giorni dei bombardamenti, le corse per raggiungere i rifugi, gli zii e i cugini presso i quali alloggiava, tra i quali Marcello Cimino, diventato poi noto giornalista dell’Ora e coniugato con la scrittrice Giuliana Saladino. É stata una delle donne italiane che hanno votato per la prima volta nel 1946. Fin quando le forze gliel’hanno consentito è riuscita a coniugare lavoro e famiglia, è stata un pilastro ed un riferimento per tutti i suoi familiari; oggi il suo più grande rammarico è quello di non poter cucinare per loro come di consueto nei giorni di festa. É stata insegnante di francese alla scuola media e ha guidato la sua auto sino all’età di 94 anni.

Ancora oggi è un’amante della buona e sana alimentazione tradizionale che, forse, è il suo elisir di lunga vita. La signora Iole in occasione di questa ricorrenza desidera dare un segno di speranza a tutte le donne che soffrono di tumore al seno, ricordando di aver subito, per tale patologia, ben 4 interventi chirurgici, di cui l’ultimo all’età di 98 anni, eseguito presso l’ospedale di Gela da un competente, sensibile ed affettuoso chirurgo, il dr. Giuseppe Di Martino, a cui rivolge un ringraziamento ed un affettuoso saluto.

I festeggiamenti si sono svolti a Caltanissetta con un pranzo familiare, al quale hanno partecipato figli, nipoti, pronipoti e amici, che si è concluso con lo spegnimento delle candeline, il brindisi augurale e un po’ di commozione.