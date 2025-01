Caltanissetta, distribuzione idrica: ecco il calendario aggiornato

Ecco il calendario aggiornato della distribuzione idrica nel comune di Caltanissetta diffuso da Caltaqua.

21/01/2025 via paladini, san giovanni bosco, santa barbara, asi stazzone, centro balate

22/01/2025 poggio s. elia, via due fontane, sanatorio, l. monaco, angeli, centro Storico

23/01/2025 firrio, santo spirito, padre scuderi, cinnirella, gibil gabib, trabonella

24/01/2025 via paladini, san giovanni bosco, santa barbara, asi stazzone, centro balate

25/01/2025 poggio s. elia, via due fontane, sanatorio, l. monaco, angeli, centro Storico

26/01/2025 firrio, santo spirito, padre scuderi, cinnirella, gibil gabib, trabonella

27/01/2025 via paladini, san giovanni bosco, santa barbara, asi stazzone, centro balate

28/01/2025 poggio s. elia, via due fontane, sanatorio, l. monaco, angeli, centro Storico