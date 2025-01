Allerta meteo rossa. Il 17 gennaio resterà chiuso il Centro Commerciale le Vigne

A causa dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile Regionale, il centro commerciale Le Vigne rimarrà chiuso nella giornata di venerdì 17 gennaio 2025.

Lo ha comunicato alla clientela la direzione del centro commerciale nella sua pagina facebook ufficiale. Il centro commerciale si trova lungo la SS 640 in prossimità di Racalmuto. La dirigenza del centro commerciale, alla luce dell’allerta meteo in atto, ha invitato la clientela a seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni e a prestare massima attenzione durante questa emergenza meteo.