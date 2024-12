Violenta lite tra cognati per non pagare il funerale della suocera: Carabinieri evitano il peggio

Violenta lite tra due cognati per decidere chi doveva sostenere le spese per il funerale dell’anziana suocera morta in casa qualche ora prima. E’ accaduto a Parabita, nel Salento.

I due, di 55 e 54 anni, hanno cominciato ad accusarsi a vicenda per questioni di eredità legata all’assistenza fornita in vita alla donna, rifiutandosi entrambi di pagare le spese del funerale.

Dopo le parole sono arrivati alle mani, brandendo uno un coltello, l’altro un bastone in ferro. I Carabinieri hanno evitato il peggio: dopo aver identificato i due litiganti, li hanno denuncianti entrambi per porto abusivo di armi. (ANSA).