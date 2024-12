Villalba. L’8 dicembre c’è l’accensione dell’albero di Natale e la degustazione delle frittelle dell’Immacolata

VILLALBA. Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Paola Immordino ha realizzato un programma di eventi che animeranno Villalba creando momenti di condivisione e socialità per l’intera comunità.

In particolare l’inizio del Natale e degli eventi natalizi villalbesi è previsto per il prossimo 8 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele dove sarà acceso l’albero di Natale e sarà possibile degustare le tipiche frittelle dell’Immacolata.

Ecco il manifesto con il programma natalizio degli eventi a Villalba: