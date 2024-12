Stabilizzazione precari alla Camera di Commercio, Mancuso (FI): “Il Governo Schifani pone fine a lungo periodo d’incertezza per molti lavoratori”

Questa mattina – nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive – sono stati siglati i contratti a tempo indeterminato di 80 lavoratori delle Camere di Commercio Siciliane di cui solo 40 della Camera di Commercio di Caltanissetta. La sigla e avvenuta davanti al presidente della Regione, Renato Schifani e all’assessore Edy Tamajo che non hanno nascosto la loro soddisfazione “Un traguardo atteso oltre venti anni”.

Finalmente si raggiunge un obbiettivo importante che pone la parola fine al precariato durato più di 20 anni per 80 lavoratori degli enti Camerali siciliani – dichiara il deputato di Forza Italia Michele Mancuso. E’un grande segnale di vicinanza ed impegno del Governo Schifani al mondo del lavoro ed in particolare si concretizza la volontà di mettere fine a tutte le situazioni di precariato che interessano la pubblica amministrazione regionale. Verranno stabilizzati ben 41 lavoratori presso la Camera di Commercio di Caltanissetta e questo è motivo di grande soddisfazione per me – conclude il deputato forzista Mancuso – evidenziando che proprio dal capoluogo nisseno, si alzò il grido di dolore dei precari che fu portato sui tavoli della Regione dal Commissario Straordinario Giovanna Candura e che oggi finalmente grazie al Governo Schifani diventa solo un brutto ricordo.

La stabilizzazione di questi lavoratori è stata resa possibile grazie alla norma contenuta della manovra quater del governo Schifani, approvata lo scorso novembre all’Ars, che stanzia più di 1,3 milioni di euro per gli esercizi finanziari dal 2024 al 2027, oltre alle risorse necessarie fino al 2039 per i dipendenti via via interessati dalla misura.