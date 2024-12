Serie D. La Nissa affronta l’Akragas con l’obiettivo vittoria; c’è anche l’intitolazione di tribuna e sala stampa ai giornalisti nisseni Lacagnina e Grosso

Ultimo impegno casalingo in campionato per questo 2024 per la Nissa. Avversario un Akragas che, sulla carta, non sembra un avversario insormontabile. Ecco perchè la vittoria viene data ad una percentuale piuttosto alta in sede di pronostici.

In casa non è che la Nissa abbia fin qui espresso un rendimento da prima della classe, ma fuori casa l’Akragas ha fatto molto peggio. E allora ecco che le sensazioni sembrano essere tutte dalla parte dei padroni di casa che oggi puntano a far propria l’intera posta in palio proprio per dare una continuità importante al proprio rendimento in campionato.

Nella Nissa non ci sarà il solo Neri perchè squalificato. Per il resto, l’intera rosa sarà a disposizione di Giovanni Campanella che potrà contare su diverse opzioni in difesa, a centrocampo e in attacco.

In particolare, in attacco i tifosi vogliono vedere all’opera al “Tomaselli” Tommaso Bonanno. Mister Campanella potrebbe proporlo con Diaz, mentre Rotulo potrebbe essere il classico jolly in grado di mandare in tilt la difesa ospite con le sue giocate.

Di certo c’è che Campanella, in queste ultime due gare (con Akragas in casa e Licata in trasferta) che mancano da qui alla fine del girone di andata, intende conquistare 6 punti che le permetterebbero di collocarsi in una tranquilla posizione di classifica dando la necessaria continuità di risultati alla squadra.

Arbitrerà l’incontro Antonio Bissolo della sezione Aia di Legnago. Il match sarà visibile dal vivo solo ai tifosi della Nissa, poiché il Prefetto di Caltanissetta ne ha disposto il divieto di visione dal vivo.

A conclusione dell’atteso derby si terrà la cerimonia di intitolazione della sala stampa e della tribuna stampa in onore di Pippo Grosso e Lino Lacagnina, due giornalisti nisseni che hanno saputo lasciare il segno sul mondo dell’informazione grazie al loro equilibrio e alla loro credibilità.