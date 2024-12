Seconda Categoria. Il Riesi batte 1-0 nel derby l’Atletico Nissa, conquista la vetta della classifica ed è campione d’inverno

Nel campionato di Seconda categoria girone G, il Riesi 2002 di Salvatore Sammartino batte 1-0 l’Atletico Nissa di Paolo Di Francisca, conquista la testa della classifica e si laurea campione d’inverno. Domenica da incorniciare dunque per il calcio riesino. La rete decisiva è stata segnata da Amodeo contro un Atletico Nissa che s’è battuto con coraggio contro un Riesi che ha saputo ben interpretare la gara soffrendo quando c’era da soffrire e affondando i colpi quando c’era da farsi sentire in avanti.

Una vittoria preziosissima per un Riesi 2002 che ha superato lo Sporting Casale rimasto fermo a quota 20 in quanto ha osservato un turno di riposo. Il Riesi ha ora 22 punti in classifica. Dolo pari per l’Amo Gela sul campo della Sanconitana nonostante i gelesi abbiano tentato in goni modo di schiodare il risultato dallo 0-0 che è stato anche il risultato finale.

Vittoria, infine per il Real Gela 2-1 contro la quotata Valguarnerese. Di Stefano e Minardi, con le loro reti, hanno dato un’importante vittoria alla compagine gelese che s’è battuta con coraggio e determinazione rimontando l’avversario e riuscendo a conquistare 3 punti in classifica che gli hanno permesso di virare al termine del girone di andata a quota 14 e di superare l’Atletico Nissa fermo a quota 13.