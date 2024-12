San Cataldo. La Federazione storica siciliana in visita alla Legio Decima Fretensis: momento di dialogo e condivisione

SAN CATALDO. Visita d’eccezione per l’associazione Legio Decima Fretensis di San Cataldo che ha avuto il piacere di ospitare gli amici della Federazione storica Siciliana di cui anche la Legio Decima fa parte. Tante idee e progetti concreti per crescere insieme e fare rete ma soprattutto un’occasione per stare insieme a tanti amici.

I rappresentanti della Federazione storica siciliana sono stati anche ricevuti al Comune dal sindaco Gioacchino Comparato che ha espresso il suo plauso per l’operato portato avanti da queste realtà associative nel territorio in tema di ricostruzione storica e valorizzazione delle tradizioni.