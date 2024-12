San Cataldo. Al campionato italiano di ornitologia protagonisti diversi soci dell’Associazione Ornitologica Centro Sicilia

Si è recentemente svolto a Montichiari (Brescia) il campionato italiano di ornitologia organizzato dalla Federazione Ornicoltori Italiani, la competizione più importante dell’anno per gli appassionati di questo hobby con circa 15.000 esemplari di volatili in esposizione.

Come già avvenuto in passato, si sono distinti diversi soci dell’Associazione Ornitologica Centro Sicilia di San Cataldo in gara nelle diverse categorie. Cirino Luca s’è classificato primo nella categoria Isabella giallo intenso; Alfonso Galota secondo classificato nella categoria Rheinlander e Cataldo Orlando terzo classificato nella categoria Agata Topazio Giallo.

Soddisfazione importante per l’associazione ornitologica sancataldese che si unisce agli eventi organizzati quest’anno dalla stessa associazione in diverse attività sociali ed esposizioni nel territorio nisseno e vicino.