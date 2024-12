Prima categoria. C’è il gran derby Campofranco Calcio – Sommatinese; Don Bosco Mussomeli cerca punti pesanti con l’Empedoclina

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, è super derby provinciale tra Campofranco Calcio e Sommatinese (ore 14,30). In casa Campofranco l’attesa è veramente tanta per vedere all’opera la capolista Sommatinese. Insomma, si annuncia un gran derby nel quale può accadere di tutto nonostante il pronostico, sulla carta, penda dalla parte della Sommatinese.

Il Campofranco Calcio ha armi tecniche e tattiche per provare a impensierire la Sommatinese, ma la capolista, a sua volta, ha la coppia Genova – Graci con la quale può far saltare il banco in qualunque momento. Dunque, occhio ad un derby dall’esito incerto a fronte di una Barrese, prima in classifica che gioca sul campo del fanalino di coda Petralia Soprana (ore 15).

Insidiosa anche la trasferta della Don Bosco Mussomeli che sarà chiamata ad arginare l’Empedoclina (ore 14,30), avversaria da sempre agguerrita e di blasone contro cui, giocare sul proprio campo, è sempre difficile.

Nel girone F, invece, impegno esterno per l’Accademia Mazzarinese che se la vedrà fuori casa contro il quotato Atletico Catania. Trasferta siracusana, invece, per il Terranova, ancora fermo ad un solo punto in classifica, che affronta il Melilli in un match nel quale diventa importante fare punti per ridurre il gap in classifica e risalire la china.