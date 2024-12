Pallavolo Under 18. L’Albaverde cede in casa alla Dinamica Santa Caterina

Battuta d’arresto per la formazione U18 dell’Albaverde che cede per 0 a 3 (17/25; 12/25; 22/25) alla coriacea Dinamica Santa Caterina in quello che è oramai un classico nei campionati giovanili territoriali.

La gara è stata combattuta nella prima metà del primo set e in tutto il terzo, ma la vittoria è stata meritamente conquistata dalla formazione caterinese (allenata dal duo Alessia e Cosimo Provenzano) più compatta e ordinata nei momenti decisivi dell’incontro.

Le nissene sul piano del rendimento e dell’organizzazione del gioco hanno fatto un passo indietro rispetto al derby vinto sulla Kanguro a testimonianza che c’è tanto lavoro da fare per dare continuità ad una formazione dove vi sono delle individualità interessanti ma ancora manca la sintesi del gruppo squadra.

Il tecnico nisseno Fabio Tolini ha schierato capitan Giorgia Di Natale, Sofia Miraglia, Virginia Pistone, Desiree Messina, Giulia Raffa, Fatima Spanò, Martina Romano, Chiara Cicardo, Giovanna Olivo, Carlotta Santoro, Aurora Martorana e Marta Palermo.

Prossimo appuntamento per la formazione under 18 dell’Albaverde mercoledì 18 dicembre a Gela nella gara in programma con inizio alle 18:00 contro il Volley Gela Ecoplast attuale imbattuta capolista nel girone B.