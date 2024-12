Palermo, Tamajo all’assemblea della Cna: “Credito e sostegno agli artigiani sono priorità per lo sviluppo della Sicilia”

«L’accesso al credito è il motore dello sviluppo economico e il nostro impegno è fare in modo che le imprese siciliane, in particolare quelle artigiane, possano contare su strumenti adeguati per crescere e competere». Così l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, nel suo intervento all’assemblea annuale della Cna Sicilia, tenutasi al Cruise Terminal del porto di Palermo, nel corso della quale ha ribadito l’attenzione del governo regionale verso il settore dell’artigianato.

Tamajo ha sottolineato i risultati raggiunti negli ultimi anni grazie a un dialogo costante con il sistema associativo e al potenziamento degli strumenti finanziari della Regione, come quelli gestiti da Irfis e Crias, che hanno contribuito a facilitare l’accesso al credito per le micro e piccole imprese: «Abbiamo lavorato – ha aggiunto – per modernizzare e semplificare i meccanismi di supporto finanziario, facendo in modo che le risorse arrivassero direttamente agli artigiani, senza lungaggini burocratiche».

L’assessore ha evidenziato il ruolo chiave della Regione nella recente mini-proroga approvata dal governo nazionale che garantisce la continuità di importanti misure di sostegno per il comparto artigianale: «Grazie a un’interlocuzione costante con il governo centrale – ha spiegato Tamajo –, siamo riusciti a prorogare strumenti vitali per il settore, assicurando respiro e stabilità a migliaia di imprese siciliane che altrimenti rischiavano di trovarsi senza supporto».

Nel suo intervento, l’assessore ha anche annunciato nuove iniziative regionali per il 2025, tra cui il rafforzamento delle garanzie per l’accesso ai finanziamenti e programmi specifici per l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese artigiane.

«Gli artigiani rappresentano il cuore pulsante della nostra economia: la Regione – ha concluso Tamajo – continuerà a lavorare per creare un ambiente favorevole alla loro crescita e competitività puntando su innovazione, formazione e credito agevolato. Il nostro obiettivo è garantire che nessuna impresa resti indietro. Continueremo a fare squadra con le associazioni di categoria e il governo nazionale per sostenere concretamente il sistema produttivo siciliano».