L’iniziativa, lo Screening Visivo dell’IPSIA “Galileo Galilei”: un successo tra le Scuole Medie del territorio

Si avvia alla conclusione il progetto di screening visivo promosso e organizzato dall’IPSIA “Galileo Galilei”, indirizzo Ottico, che ha coinvolto numerose scuole medie del territorio. L’iniziativa, iniziata nel mese scorso, ha interessato gli studenti di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Pietraperzia e Barrafranca con l’obiettivo di sensibilizzare e monitorare la salute visiva dei più giovani.

Gli studenti dell’indirizzo Ottico dell’istituto, sotto la guida esperta della prof.ssa Graziella Landolina, Morgan Giglio e dei docenti dell’istituto, si sono recati presso le scuole medie per effettuare controlli visivi.

L’attività, che ha un alto valore formativo per gli studenti, si è rivelata anche un’importante occasione di prevenzione per le famiglie e gli stessi ragazzi, permettendo di identificare tempestivamente eventuali problematiche visive come miopia, astigmatismo o difficoltà nella messa a fuoco.

Con le ultime sessioni di screening previste nei prossimi giorni, l’iniziativa sta per concludersi, lasciando un segno positivo sul territorio.

L’IPSIA “Galileo Galilei” si conferma così un punto di riferimento per la formazione professionale e per il suo impegno sociale.