L’INGV al Forum Europeo sulla New Space Economy

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio (GNS) del 16 dicembre 2024, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) parteciperà all'Expo-Forum Europeo sulla New Space Economy (NSE), un evento annuale che si terrà alla Fiera di Roma dal 16 al 18 dicembre. L’edizione di quest’anno segna un'importante ricorrenza: i 60 anni dal lancio del primo satellite italiano, San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre 1964 dalla base di Wallops Flight Facility della NASA in Virginia. L'Expo-Forum, che riunisce scienziati, industriali, accademici, studenti e appassionati, è un punto di riferimento per esplorare le sfide e le opportunità della New Space Economy, un settore definito a più riprese cruciale da istituzioni e esperti. L'evento, organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si propone di essere una vetrina delle innovazioni tecnologiche applicate nello spazio e nella geofisica. Quest'anno, la partecipazione dell'INGV si inserisce tra le attività di celebrazione del 25° anniversario dell'Istituto. Lo stand dell'INGV offrirà una serie di esperienze immersive e interattive, focalizzandosi su come la scienza spaziale stia contribuendo in modo significativo allo studio dei fenomeni geofisici come terremoti, eruzioni vulcaniche e cambiamenti ambientali. In particolare, il Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS-INGV) coordinerà le attività legate all'esplorazione spaziale e aerospaziale. Tra le attrazioni principali, i visitatori potranno provare:

La Planeterella: un simulatore che riproduce le aurore polari, permettendo di esplorare il misterioso fascino del campo magnetico terrestre in un ambiente completamente immersivo.

HERMES e PEGASO: due innovativi strumenti scientifici che hanno operato nella stratosfera, raccogliendo dati preziosi sull'ambiente e sullo spazio.

Esperimenti interattivi: attività pratiche che illustrano come si calibrano e analizzano i dati provenienti dai satelliti.

Monitoraggio e analisi delle nubi vulcaniche: una dimostrazione delle tecnologie all'avanguardia utilizzate per studiare l'impatto delle eruzioni sul traffico aereo e sull'ambiente.

Tecniche di monitoraggio della Terra dallo spazio: informazioni sul monitoraggio del livello del mare e sull'osservazione dei segnali sismici e vulcanici. Il programma della Giornata Nazionale dello Spazio prevede anche una serie di seminari tematici a cura dei ricercatori dell'INGV. Tra gli eventi di rilievo: "

Lo spazio ci rende meno vulnerabili

": un approfondimento sul ruolo delle tecnologie spaziali nella protezione del nostro pianeta. "

Gli occhi dei radar sulla Terra

": una discussione sull'importanza delle osservazioni satellitari nella previsione dei fenomeni geofisici. L'INGV ha sempre avuto un forte impegno nella divulgazione scientifica e nell'educazione, e quest'anno non farà eccezione. I visitatori potranno non solo interagire con le nuove tecnologie, ma anche partecipare a giochi educativi e quiz interattivi sullo spazio, esplorando le meraviglie dell'universo in modo divertente e coinvolgente. Tutti i materiali divulgativi saranno disponibili sia presso lo stand alla Fiera di Roma che sui portali online dell'INGV e del COS-INGV, per consentire a tutti di accedere alle informazioni scientifiche e agli aggiornamenti riguardanti le attività dell'Istituto.