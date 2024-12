Finanziaria regionale, Michele Mancuso(FI): “Chiudiamo il 2024 con un risultato importante e frutto della costante presenza sul territorio del governo Schifani”

“Possiamo dire con grande soddisfazione che all’indomani della bellissima notizia che vede quasi 7 milioni di euro in favore delle aree industriali dei territori di Caltanissetta, San Cataldo e Gela, con l’approvazione della finanziaria chiudiamo questo 2024 con un risultato importante di cui ci sentiamo gratificati. Il traguardo raggiunto è il frutto di un impegno politico attivo e continuo che dimostra la concreta attenzione del Governo Schifani verso la Sicilia e i singoli territori.” Lo dice l’onorevole Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, in merito alla Finanziaria regionale 2025-2027 approvata dopo una notte di lavori all’Assemblea Regionale e presentata dal governo Schifani.

Il deputato azzurro esprime soddisfazione anche sull’approvazione della norma sulle royalties: “È una norma approvata senza vincoli di percentuali, e per questo mette in condizioni di intraprendere, in particolare per il Comune di Gela, una fase importante del risanamento del deficit di cassa.”

Le altre norme approvate riguardano gli ex dipendenti dell’area di crisi complessa di Gela, l’aumento delle ore del personale Asu; inoltre, sono stati previsti finanziamenti per i dissalatori, contributi per razionalizzare interventi nel settore agricolo e agroalimentare, sostegni in favore di Ast – Azienda trasporto siciliana.

“La finanziaria è un’azione importante e sostanziosa con interventi anche di tipo infrastrutturale e quindi di lungo periodo – continua Mancuso –. Nello specifico, per quanto riguarda il territorio della provincia di Caltanissetta, molti Comuni sono stati beneficiati di contributi per l’incremento turistico, per la viabilità interna, per opere infrastrutturali e anche manifestazioni che riguardano il 2025.”

Mancuso prosegue accennando al nuovo anno in entrata dove “ci auguriamo possa trovare anche soluzione l’aspetto occupazionale, soprattutto per quanto riguarda le aziende sanitarie.” Il deputato fa, dunque, riferimento alla stabilizzazione del personale ex Covid.

“Grazie al presidente Schifani e alla sua costante presenza sul territorio – conclude Mancuso –, il 2024 è stato un anno di cui possiamo dichiararci soddisfatti dei risultati ottenuti; e il merito va dato alle persone che ci danno fiducia consentendoci di rappresentare istituzionalmente un territorio così importante.”