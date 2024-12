Emergenza idrica a Caltanissetta, missione nissena a Enna per sbloccare l’erogazione dell’acqua a Caltanissetta: obbiettivo raggiunto

Oggi, di fronte alla grave situazione di incertezza riguardo la riapertura della diga Ancipa e la ripresa dell’erogazione idrica per i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, il sindaco del capoluogo nisseno, Walter Tesauro, insieme ad alcuni componenti della giunta comunale, al sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, e al deputato regionale Michele Mancuso, si è recato a Enna per un incontro urgente con il Prefetto, Maria Carolina Ippolito.

La missione aveva un obiettivo chiaro e imprescindibile: sollecitare con determinazione l’immediata riapertura della diga e il ripristino della fornitura idrica verso i due comuni nisseni, che da giorni stanno vivendo una condizione di emergenza drammatica.

L’incontro ha sortito il risultato sperato. Grazie anche al costante intervento del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha seguito con attenzione e partecipazione l’intera vicenda, è stato possibile superare l’impasse causato dall’azione di forza ingiustificabile dei rappresentanti istituzionali dei comuni ennesi. L’occupazione della diga Ancipa e il conseguente blocco dell’erogazione idrica verso Caltanissetta e San Cataldo avevano infatti portato oltre 80.000 cittadini a essere privati di un bene primario come l’acqua, aggravando una situazione già complessa.

“Abbiamo lavorato con determinazione per difendere i diritti dei nostri concittadini – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro al termine dell’incontro –. Ringraziamo il Prefetto Maria Carolina Ippolito per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel comprendere la gravità della situazione e nel favorire una soluzione immediata. Un sentito ringraziamento va anche al Presidente della Regione, Renato Schifani, per il supporto costante e per l’impegno personale profuso in questa vicenda”.

L’amministrazione Tesauro, in stretta collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, ha dimostrato ancora una volta di essere in prima linea nel tutelare i diritti essenziali della propria comunità. “Questa è una vittoria per tutta la comunità nissena – ha aggiunto il sindaco Tesauro – ma soprattutto è il risultato di un lavoro di squadra fatto con serietà, impegno e concretezza. Non ci siamo mai arresi e continueremo a batterci per garantire servizi essenziali ai nostri cittadini”.

L’erogazione idrica verso i comuni di Caltanissetta e San Cataldo riprenderà come da calendario che verrà pubblicato a breve da Caltaqua, ponendo fine a giorni di disagi insostenibili per la popolazione.