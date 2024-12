Donati ai Comuni di Naro e di Canicattì 100 stelle di Natale dalle cooperative “La grande famiglia” ed “Estia”

I ragazzi minori stranieri non accompagnati del delle società coop. soc. La grande famiglia ed Estia, hanno voluto donare 100 stelle di Natale ai Comuni di Naro e di Canicattì, per adornare i paesi, in segno di ringraziamento alla cittadinanza per l’accoglienza ricevuta e come segno d’ inclusione e integrazione sia culturale che religiosa. “Le stelle sono un piccolo dono fatto con il cuore ma che rappresentano un grande significato per chi professa una religione diversa dalla nostra.” L’adornare i paesi per Natale, regalando e piantando loro stessi con il progetto borse lavoro , promosso dall’Anpal ministero del lavoro, le stelle di Natale nei luoghi nevralgici del paese, significa un essere “visti e riconosciuti come cittadini attivi dei paesi ospitanti.”

“Si coglie con questo gesto l’occasione di augurare ai cittadini un buon Natale e un felice anno nuovo nel segno dell’ amore per il prossimo e del “Siamo tutti uguali”.