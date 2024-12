Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, il 5 dicembre ultimo turno del torneo di Natale

Giovedì 28 novembre, presso Eclettica Street Factory si è giocato il terzo turno del XVI° torneo – torneo di Natale. Ventidue i partecipanti su i ventotto iscritti divisi in cinque tavoli, 3 da quattro giocatoti e 2 da cinque.

Hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Marcello Candura, Michele Pecoraro, Luigi Tricoli, Armando Turturici e Alessio Privitera.

La classifica generale, allo stato attuale vede al comando Luigi Tricoli seguito da Maria Pia Matraxia e Michele Pecoraro.

Giovedì 5 dicembre si giocherà il quarto ed ultimo turno che definirà la classifica ed i sedici semifinalisti che si sfideranno il 12 dicembre per accedere alla finale del 19 dicembre che si concluderà con una festa, con scambio di regali ed auguri di Natale.

Con il XVI° torneo, VI° del 2024, si concluderà l’attività del Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta di quest’anno che ha visto un incremento di giocatori e un aumento dei tornei interni, campionati periodici.

“Siamo enormemente soddisfatti dell’attività svolta – dichiarano dal direttivo – e della stretta collaborazione con Eclettica Street Factory che ci dà l’opportunità di avere una struttura in cui riunirci e giocare. Durante le feste di Natale ci riuniremo per programmare l’attività del 2025 con nuovi tornei e nuove iniziative di collaborazione con Enti Pubblici e Privati che possano essere di volano per il gioco del Risiko!”.