Caltanissetta. Cimitero Angeli, approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e dell’ampliamento. L’Assessore Adornetto: “Si punta alla valorizzazione di un luogo importante per i nostri cittadini”

Gli interventi riguarderanno viabilità, reti idriche, fognarie ed elettriche dello storico complesso monumentale di Caltanissetta

Con deliberazione della giunta comunale n. 163 del 20/12/2024, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dell’ampliamento del “Cimitero Monumentale degli Angeli” di Caltanissetta.

Il cimitero “Angeli” riveste una particolare importanza per il nostro territorio non solo in quanto luogo rappresentativo fortemente legato alla religione cattolica e di intima e profonda commemorazione dei propri cari, ma anche per la sua valenza storica, artistica e culturale.

Con la sua apertura, che risale al 1878, infatti, figura come uno dei più antichi cimiteri monumentali d’Italia.

Con lo stanziamento complessivo di 900.000 euro il progetto, redatto dall’arch. Stefano Alletto, prevedrà una serie di lavori utili ad ampliare e a migliorare questa area cimiteriale. Si tratta di opere di urbanizzazione relative alle sedi stradali, reti idriche, fognarie ed elettriche.

“Stiamo cercando di attenzionare il cimitero Angeli, un luogo importante per i nostri cittadini che talvolta in passato è stato trascurato – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Cimiteriali Calogero Adornetto. Nell’intenzione di questa Amministrazione c’è il rispetto e la valorizzazione di un luogo sacro nonché di valore architettonico, che oggi merita però una serie di migliorie. Inseriremo nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche le opere più importanti inerenti la manutenzione straordinaria di messa in sicurezza e nel corso di tutto il mandato dedicheremo al cimitero la giusta attenzione, a cominciare dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento, che risulta aggiornato a circa 30 anni fa”.