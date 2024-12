Caltanissetta, Caltaqua ripristina il calendario della distribuzione idrica prevista per giorno 2 dicembre nella zona centro storico basso

A seguito di formale richiesta da parte del Sindaco del Comune di Caltanissetta, comunichiamo il ripristino del calendario della distribuzione idrica prevista per giorno 2 dicembre nella zona centro storico basso, così come programmato nel primo comunicato di oggi da noi formulato proprio con la logica di riprendere la fornitura idrica secondo la sequenza prevista prima della interruzione da parte di Siciliacque. Rimane inalterato il calendario degli altri giorni.01.12 Firrio, Santo Spirito

02.12 centro storico basso

03.12 Padre Scuderi, Gibil Gabib

Sarà nostra cura provvedere all’aggiornamento del calendario della distribuzione per i giorni a seguire. Ci scusiamo per eventuali disagi causati dalla diffusione di comunicazioni non uniformi nel corso della giornata.

Caltaqua