Bompensiere. Riapre al pubblico il Centro Giovanile con le tombolate sociali

BOMPENSIERE. Da oggi, 27 dicembre, si svolgeranno, secondo il programma, le tombolate sociali. Un modo per stare insieme e fare comunità. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio, che ha ricordato un dato importante. Le tombolate si svolgeranno infatti presso il Centro giovanile “Palmina Mancuso” in via Marconi che per l’occasione sarà riaperto al pubblico dopo i recenti lavori di efficientamento energetico.

Dopo l’intervento voluto dall’amministrazione comunale il Centro Giovanile è stato dotato dii nuovi infissi, illuminazione a Led e impianto di riscaldamento. Insomma, un ambiente più accogliente per gli eventi di comunità che si svolgono periodicamente a Bompensiere.