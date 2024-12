Arrestate 5 persone in un’operazione della Polizia per contrastare sharing di materiale pedopornografico

Sono state 5 le persone arrestate dalla Polizia in Piemonte in un’operazione portata avanti per contrastare il fenomeno dello sharing di materiale pedopornografico.

Il Cosc di Torino ha concluso un’importante operazione di contrasto alla pedopornografia online su tutto il territorio piemontese, con l’arresto di 5 persone in flagranza di reato e la denuncia in stato di libertà di altri due indagati.

L’attività è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online #CNCPO su segnalazione dell’organizzazione no profit britannica Child Rescue Coalition (CRC) ed è proseguita anche in modalità sotto copertura, permettendo di identificare gli utilizzatori degli account.