Al via il progetto “Bici in Comune” a Mussomeli: promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo

Il Comune di Mussomeli, insieme ai partner istituzionali e associativi, annuncia con grande soddisfazione l’avvio del progetto “Bici in Comune”, finanziato attraverso l’Avviso Pubblico del Ministero dello Sport. Il progetto, che ha ottenuto un contributo di 55.000 euro, ha come obiettivo principale la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo, favorendo la sostenibilità, la salute e il miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità.

Il progetto vedrà il coinvolgimento attivo di diversi enti locali e associazioni, tra cui il Comune di Mussomeli (Capofila), il Comune di Acquaviva Platani, l’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), il Gruppo Amici della MTB e la FRATRES di Mussomeli.

Grazie alla collaborazione sinergica tra queste realtà, si punta a realizzare una serie di interventi infrastrutturali e di sensibilizzazione per incentivare l’uso della bicicletta, sia per gli spostamenti quotidiani che per l’esplorazione turistica dei territori.

Le attività previste includono la creazione di percorsi ciclabili sicuri, l’organizzazione di eventi sportivi e cicloturistici, e iniziative di sensibilizzazione e formazione per i cittadini.

L’obiettivo è promuovere una mobilità sostenibile, contribuire alla tutela dell’ambiente e rilanciare il turismo locale, attraverso un’offerta di esperienze uniche alla scoperta delle bellezze naturali e culturali dei nostri territori.

Il progetto rappresenta un’importante opportunità per Mussomeli, Acquaviva Platani e i comuni limitrofi, che potranno beneficiare di un potenziamento delle infrastrutture ciclabili e di un maggiore afflusso di turisti e appassionati di ciclismo. Inoltre, la collaborazione con associazioni locali come AICS, il Gruppo Amici della MTB e FRATRES di Mussomeli favorirà un’integrazione tra sport, benessere e solidarietà, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella promozione di uno stile di vita sano e attivo.

Il Sindaco di Mussomeli, insieme agli altri rappresentanti istituzionali e agli organizzatori del progetto, esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto e invita tutti i cittadini a partecipare alle iniziative che verranno lanciate nel corso dell’anno.

Il 2024 si chiude con un altro progetto presentato e ci auguriamo che il 2025 si apra con una grande opportunità per il nostro territorio, e con il progetto “Bici in Comune” il nostro impegno per una città più verde, vivibile e a misura di ciclista si rafforza.