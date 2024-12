A Bompensiere il 22 dicembre 3^ edizione di “Gusti e Dintorni” per degustare le tipicità culinarie della tradizione

BOMPENSIERE. A Bompensiere ritorna anche quest’anno “Gusti e dintorni”, la manifestazione che consente di degustare gratuitamente tantissime tipicità culinarie della tradizione. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio. In particolare in questa edizione 2024 in programma il 22 dicembre sarà possibile trovare:

Trippa e fagioli, Pasta con il macco di fave, Polpette a sugo, Caponata di melanzane, Baccalà fritto, Cannoli con la ricotta. Ci saranno pure i mercatini dell’artigianato e dell’agroalimentare. Musica, colori e tradizione per animare il Natale 2024.