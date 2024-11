Sonic the Hedgehog 3: nuovo trailer in italiano del film

(Adnkronos) – Paramount Pictures ha rilasciato il secondo trailer ufficiale di Sonic the Hedgehog 3, il nuovo capitolo della saga cinematografica dedicata al celebre porcospino blu. Il film arriverà nelle sale italiane il primo gennaio. In questa nuova avventura, Sonic, Tails e Knuckles dovranno affrontare una minaccia senza precedenti: Shadow, un misterioso e potente antagonista dotato di abilità mai viste prima. Per fronteggiare questo nuovo nemico, il Team Sonic dovrà stringere un'alleanza inaspettata e lottare per la salvezza del pianeta. Jeff Fowler torna alla regia, dirigendo un cast stellare che include Ben Schwartz nel ruolo di Sonic, Idris Elba in quello di Knuckles, Colleen O'Shaughnessey nel ruolo di Tails e Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik. Keanu Reeves si unisce al franchise prestando la voce a Shadow. Completano il cast James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally e Lee Majdoub, insieme ai nuovi arrivati Alyla Browne e Krysten Ritter. Il film promette azione frenetica, umorismo e una storia avvincente che porterà i protagonisti ad affrontare sfide epiche.

