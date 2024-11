Serie D. La Nissa a Sant’Agata vuol vincere per dare continuità e qualità al suo rendimento in campionato

Trasferta insidiosissima domenica 10 novembre per la Nissa. Avversario di turno è il Città di Sant’Agata, squadra che si sta ben comportando nel campionato di Serie D di quest’anno.

Il match prenderà il via alle 15 allo stadio Fresina di Sant’Agata di Militello e vedrà opposte due squadre diverse per tipologia di gioco, impostazione e mentalità. La Nissa arriva all’impegno odierno forte della vittoria ottenuta nel turno precedente con la capolista Scafatese. La squadra del presidente Giovannone intende proseguire nella sua serie positiva dando continuità al proprio rendimento in campionato.

Anche perchè, dopo la vittoria con la capolista Scafatese, la Nissa è sembrata averne tratto nuovo slancio per tutto l’ambiente che, in vista della trasferta a Sant’Agata, appare carico e voglioso di sostenere il progetto Nissa con tutte le sue forze. La squadra di Nicolò Terranova arriva in condizioni ideali alla sfida di domani pomeriggio con il solo Bollino assente per squalifica. Per il resto squadra al completo. La probabile formazione è con Cassano, Natale, Zarrillo, Agnello, Barrera, Bruno, Semenzin , Maltese, Diaz, Rotulo, Pagano.

La partita è visibile sia in presenza che online pagando un voucher di 7,99 euro sul sito della società del Città di Sant’Agata al costo di 7,99 euro. E’ anche possibile acquistare il biglietto domenica stessa alla biglietteria dello stadio “Fresina”. Il costo del biglietto in prevendita in Città è di 12 euro più diritto di prevendita, mentre per i giovani da 14 a 17 anni, il costo del biglietto è di 6 euro. L’unico punto prevendita è il Bar Bloy. Arbitrerà Città di Sant’Agata – Nissa Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia. (Foto Claudio Vicari)