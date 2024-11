Palermo. Dall’8 all’11 novembre torna Sherbeth: il Festival internazionale del gelato artigianale

Oltre 50 maestri gelatieri da ogni parte del mondo; laboratori in cui ammirare la produzione “live”; momenti di approfondimento e culturali. Torna, dall’8 all’11 novembre, Sherbeth a Palermo nell’inusuale, ma destagionalizzante dal punto di vista turistico, mese di novembre. Cuore pulsante della manifestazione saranno piazza Verdi e via Maqueda, proprio di fronte al teatro Massimo. Qui saranno installati un grandissimo “Atelier artigianale” in cui i gelatieri, provenienti da varie parti del mondo, prepareranno i loro gusti rigorosamente alla maniera artigianale con l’ausilio delle macchine dell’azienda Bravo Spa che potranno essere degustati nei “Chioschi del Gelato artigianale”.

Quest’anno la novità di ben due auditorium: uno si troverà all’interno della “Sala dei dipinti” nel Teatro Massimo di Palermo e uno accanto all’Atelier del Gelato, dove esperti si confronteranno su vari temi attinenti al mondo del gelato. Ma ci saranno anche cooking show con chef stellati (Giuseppe Raciti, Zash, una stella Michelin; Giovanni Santoro, Shalai, una stella Michelin; Carmelo Trentacosti, Mec, una stella Michelin) e un evento insieme a Ruben, considerato da Forbes uno dei più bravi food influencer. Con loro i gelatieri Renato Trabalza e Lorenzo Domenighini.